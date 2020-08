Vodafone: CallYa Digital zwölf Wochen kostenlos

Vodafone vermarktet den Mobilfunktarif „CallYa Digital“ ab sofort mit einem einmaligen Startguthaben in Höhe von 60 Euro.

Durch das für Neukunden über einen Gutscheincode gewährte Startguthaben kann man den Tarif CallYa Digital zwölf Wochen kostenfrei nutzen. Aber Obacht, auch wenn der Name CallYa Digital an eine Prepaid-Lösung erinnert, so ist es vielmehr ein Laufzeitvertrag mit monatlicher Kündigung.

-->

Der Tarif soll die kurze Laufzeit eines Prepaidangebotes mit dem Leistungsumfang eines Zwei-Jahres-Vertrags kombinieren. Für 20 Euro stehen bei CallYa Digital vier Wochen lang zehn Gigabyte Datenvolumen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit sowie eine Allnet-Flat für Sprache und SMS zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Zur Aktion heißt es bei Vodafone:

Bestellst Du als Online-Neukunde im Aktionszeitraum eine Freikarte mit dem Tarif CallYa Digital und gibst dabei den Promo-Code “SOMMER20” ein, dann schreiben wir Dir auf Dein Guthaben 60 Euro Bonus gut – nach erfolgreicher Identifizierung und Aktivierung. Du hast 30 Tage Zeit für die Identifizierung. Das Bonus-Guthaben kannst Du nur für Vodafone-Services in den ersten 3 Monaten nutzen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es ist nur eine Bestellung pro Kunde möglich. Die Aktion ist auf 6.900 Freikarten limitiert.

Das Hinterlegen des Gutscheins ist bei der Bestellung in Schritt drei „Bezahlen“ möglich.

Vodafone CallYa Digital: Buchung nur online

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird auf magere 32 kbit/s gedrosselt. Rechnet man den Vierwochen-Grundpreis auf einen Monatspreis um, werden monatlich etwa 21,67 Euro für den Tarif fällig, allerdings für 13 mal Leistung. Die Buchung von CallYa Digital erfolgt ausschließlich online bei Vodafone.

Die Kunden können den Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von einem Monat jederzeit kündigen oder die Abbuchung des Basispreises pausieren. Bei Buchung muss der Kunde eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein.

Zu CallYa Digital →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->