VW ID.3, ID.4 und ID.5 werden günstiger: Volkswagen passt Preise nach unten an

Ist das der Anfang der Preisschlacht bei Elektroautos in Deutschland? Diese deutet sich für 2024 ohne Umweltprämie an und Volkswagen prescht vor und bietet den VW ID.4 in der Basisversion ab sofort für 34.900 Euro im eigenen VW Store an.

Im Konfigurator muss man aber genau schauen, denn der „E-Mobilitäts-Bonus“ in Höhe von 1.785 Euro wird normal abgezogen, bei der „Aktionsprämie“ in Höhe von 5.950 Euro muss man aber einen Haken setzen, damit diese am Ende dabei ist.

Es handelt sich hier um den VW ID.4 Pure ohne Extras, es gibt also einen 52 kWh großen Akku mit 364 km Reichweite und 125 kW (170 PS). Nicht die beste Option beim VW ID.4, aber wer daheim laden kann, dem reichen 300 Alltagskilometer aus.

Ein VW ID.4 Pro mit 210 kW (286 PS, also neuer Elektromotor) und 77 kWh Akku für 550 km Reichweite liegt damit dann aber bei 40.900 Euro, diesen Aufpreis würde ich ehrlich gesagt immer zahlen. Ein Neuwagen ist sowieso nicht die beste Idee, wenn man etwas sparen möchte, da würde ich also immer zur Pro-Version greifen.

VW ID.3, ID.5 und GTX-Modelle ebenfalls mit Boni

Es geht also so langsam los und man kann die beiden Boni auch beim VW ID.3 im Konfigurator wählen, dann startet dieser bei 32.975 Euro. Wählt man den größeren Akku beim VW ID.3, dann werden übrigens nur 3.570 Euro abgezogen, aber beim VW ID.3 würde ich jetzt behaupten, dass der Pro mit 435 km Reichweite ausreicht.

Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, bei Volkswagen bietet man Aktionsprämie und E-Mobilitäts-Bonus bis zum 31.03.2024 an. Ich vermute aber, dass der Preis danach nicht ansteigt, sondern hier langfristig eher noch etwas weiter fallen wird.

Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass die Hersteller den Umweltbonus der Regierung vorher eingepreist haben und ich würde vermuten, dass das durchaus stimmt. Nicht bei allen Marken und Modellen, aber schon bei einigen. Beim VW ID.5 und bei den GTX-Modellen kann man sich den Abzug natürlich auch noch holen.

