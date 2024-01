Volvo zeigt 2024 mal ein ganz neues Elektroauto

Wir haben Ende letzten Jahres gehört, dass Volvo nach den ganzen SUVs (und einem Van für China) auch mal eine Limousine plant. Diese hat ein Mitarbeiter von Volvo selbst bestätigt und laut Autocar wird die Enthüllung noch 2024 folgen.

Das Elektroauto ist für 2025 geplant und soll es mit Modellen wie dem neuen BMW i5 oder Mercedes-Benz EQE aufnehmen, der Volvo ES90 (so der mögliche Name) ordnet sich also nicht ganz auf dem Highend-Level eines BMW i7 (oder EQS) ein.

Volvo wird den Fokus im ersten Halbjahr sicher voll auf den EX30 legen, das bisher kleinste und preiswerteste Elektroauto der Marke. Mit dem Volvo ES90 rechne ich im zweiten Halbjahr, doch ich bin schon sehr gespannt, ob dieser zu uns kommt.

