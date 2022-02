VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli soll bei unter 60.000 Euro starten

Der VW ID Buzz wird im März vorgestellt, am 9. März, um genau zu sein. Und ein paar Medien sind derzeit im sonnigen Kalifornien unterwegs, um mit dem Elektro-Bulli ein paar Runden zu drehen, bevor er dann im September beim Händler steht.

Das will jedenfalls die Automobilwoche exklusiv erfahren haben. Demnach werden zwischen Ankündigung und Marktstart ein paar Monate ins Land ziehen. Und man hat auch gehört, was der VW ID Buzz (so wohl der finale Name) in etwa kosten soll.

Volkswagen peilt wohl einen Preis von unter 60.000 Euro an. Mit Abzug der Prämie soll man bei etwas weniger als 50.000 Euro landen. Den Anfang macht eine Version mit Heckantrieb. Weitere Modelle (Dual-Motor, längere Version, …) kommen später.

Ich bin gespannt, wie Volkswagen diesen Klassiker neu für das elektrische Zeitalter interpretiert. Sicher kein Auto für die Massen, aber auch solche emotionalen Autos benötigt es für den Wandel. Und das Interesse am Buzz scheint groß zu sein.

Nachtrag: Laut AMS soll sich der Preis bei unter 55.000 Euro bewegen, womit man bei ca. 45.000 Euro mit Abzug der Prämie landet. Nach oben ist aber viel Luft, denn die „First Edition“ kostet wohl ca 70.000 Euro. Das ist oft die Version mit allen Extras, nur etwas günstiger für Vorbesteller.

Ich denke die 60.000 mit passabler Ausstattung sind also realistisch. Auch wenn es womöglich nicht die UVP ist.

