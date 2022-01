VW ID Buzz: Elektrischer Bulli kommt im März

Volkswagen hat den elektrischen Bulli immer wieder als VW ID Buzz angeteasert und es wäre denkbar, dass dieser sogar am Ende so heißt. Es war klar, dass er in diesem Jahr kommt, jetzt haben wir allerdings auch ein Datum: 9. März 2022.

In knapp zwei Monaten wird Volkswagen also das nächste Modell der ID-Reihe zeigen, auch in diesem Fall nutzt man die MEB-Plattform als Grundlage. Und das finale Design dürfte sich recht nah am Konzept orientieren, welches wir kennen.

-->

Der VW ID Buzz wird in Hannover gebaut und soll im Sommer an erste Kunden ausgeliefert werden, da wäre ich aber mal vorsichtig mit Blick auf die Chipkrise.

The legend returns on 03/09/22! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 6, 2022

Qualcomm erobert die Autobranche Google hat mit Android Automotive das OS für Autos entwickelt und Qualcomm liefert jetzt die Basis für die Hardware darunter. Kommt euch bekannt vor? Das ist der ähnliche Ablauf, wie wir ihn bereits bei den Smartphones gesehen haben. Das Snapdragon…5. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->