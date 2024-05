VW mit Doppelsieg – die neue Statistik der beliebtesten Fahrzeugmodelle

Im April 2024 gab es in den verschiedenen Fahrzeugsegmenten deutliche Verschiebungen bei den zulassungsstärksten Modellen.

Die Statistik zeigt, dass der Toyota Aygo das meistzulassende Modell im Segment der „Minis“ war, gefolgt vom VW Polo, der sich bei den „Kleinwagen“ an die Spitze setzte. Bei den „Vans“ war die Mercedes V-Klasse das am häufigsten zugelassene Modell. Diese Verschiebungen markieren möglicherweise einen Wandel in den Präferenzen der Käufer und zeigen die Dynamik des Automobilmarktes.

Besonders interessant ist die Entwicklung bei den alternativen Antriebsarten. Bei den Elektroautos (BEV) konnte der VW ID.4 sowie ID.5 im April 2024 die meisten Neuzulassungen verzeichnen. Die zulassungsstärksten Modelle bei den anderen Antriebsarten blieben allerdings unverändert.

Der Volvo XC60 behauptete seine Position als zulassungsstärkstes Modell bei den Plug-in-Hybriden, während der Toyota Mirai weiterhin die Spitzenposition bei den Brennstoffzellenfahrzeugen hielt. Der Audi A4 und der Toyota Yaris dominierten weiterhin ihre jeweiligen Kategorien bei den Hybriden und Vollhybriden.

Zulassungsstärkstes Fahrzeug mit der Antriebsart Gas (insgesamt) war erneut der Dacia Sandero. Für die Antriebsart Wasserstoff-Verbrenner wurden wieder keine Neuzulassungen registriert, dafür gibt es quasi keinerlei Markt.

Die detaillierte Neuzulassungsstatistik für April 2024 nach Segmenten und Modellreihen wird in Kürze veröffentlicht und gibt weitere Einblicke in die aktuellen Trends und Präferenzen auf dem Automarkt, so das KBA.

