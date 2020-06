Watchshot für iOS packt Screenshots in Uhren

Die kostenfreie App Watchshot von Malte Kirchner ist aktuell ganz frisch im App Store gelandet. Sie bietet dabei nur wenige Funktionen, diese sind aber gelungen.

Wer Screenshots seiner Apple Watch teilen möchte, kann dies mit Watchshot auf ansprechende Art und Weise erledigen. Die App rangiert sicherlich in einer sehr kleinen Nische, ist aber durchaus eine Erwähnung wert.

Sie packt Screenshots in zahlreiche Modelle der Apple Watch. So wirken diese beim Teilen, was direkt aus der App heraus möglich ist, etwas realistischer. Einzig im Share-Dialog fehlt Watchshot noch, dann könnte man einen Screen direkt aus der Fotos-App weitergeben.

Was Watchshot kann, könnte man auch per Kurzbefehl erledigen. Dafür gibt es mehrere. Ich nutze hingegen für diese und weitere Zwecke rund um Screenshots seit Jahren zufrieden LightScreen. Allerdings bietet keine mir bekannte App so viel Auswahl an Uhren und Bändern wie Watchshot.

