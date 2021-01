Wear OS: Google baut Support für Corona-Warn-App ein

Die Corona-Warn-App kann bisher nur Daten von anderen Smartphones sammeln, doch in Zukunft dürfte das auch mit Wearables möglich sein, die Wear OS nutzen. Google arbeitet derzeit am Support, allerdings gibt es kaum konkrete Details.

Bei den XDA Developers hat man nur herausgefunden, dass Google wohl schon damit begonnen hat den „Wearable Exposure Notification Service (WENS)“ in die Google Play Dienste (bereits in Version 20.50.14 enthalten) zu integrieren.

-->

Das dürfte bedeuten, dass kommende Wearables mit dem OS von Google die Daten bald sammeln können. Und da Google bereits daran arbeitet und sich mit Apple abspricht, wäre auch eine Schnittstelle für watchOS (Apple Watch) denkbar.

Es wird aber sicher eine Weile dauern, bis wir ein mögliches Update für die Corona-Warn-App sehen werden, welches Smartwatches unterstützt. Im Juni hat das Team, welches die Corona-Warn-App entwickelt, einer Wearable-App noch eine Absage erteilt. Allerdings mit der Begründung, dass es keine Schnittstellen gibt.

Currently, there is no support planned for wearables, smartwatches or similar devices. Moreover, it seems that the underlying API by Apple and Google is currently not supported by watchOS (Apple) or Wear OS (Google).