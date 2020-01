Wear OS: Leak zeigt Skagen Falster 3

Wir können davon ausgehen, dass Fossil in den kommenden Tagen die Skagen Falster 3 vorstellen wird und ist vermute, dass das Unternehmen dafür die CES 2020 nutzt, die am Dienstag startet. Ein möglicher Termin für die Ankündigung wäre dann am kommenden Montag, das ist der offizielle Pressetag.

Skagen Falster 3 dürfte knapp 300 Euro kosten

Ein Nutzer von Reddit hat das Modell schon jetzt bei Amazon USA entdeckt und der Eintrag liefert uns nicht nur hochauflösende Bilder, sondern auch Details. Der Preis wird zum Beispiel bei 295 Dollar liegen, es gibt vier Armbänder zur Auswahl und Marktstart ist am 25. Januar (dürfte auch auf Deutschland zutreffen).

Dem Eintrag fehlen noch ein paar Details bei der Hardware, aber die Basis dürfte die aktuelle (5.) Generation von Fossil sein. Ich rechne mit dem Snapdragon 3100 und anderen aktuellen Spezifikationen. Die Skagen Falster 2 wurde übrigens im Sommer 2018 vorgestellt, 2019 gab es also keine neue Version.

