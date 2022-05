winSIM: Das sind die neuen Allnet-Flat-Tarifaktionen

Die Mobilfunkmarke winSIM bietet ab heute vergünstigte Allnet-Flat-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an.

Ab sofort bietet die Mobilfunkmarke winSIM einige verbesserte Tarife an. So wird der Tarif LTE All 10 ohne Zusatzkosten um 4 GB an zusätzlichem Datenvolumen aufgestockt. Gleichzeitig reduziert sich der monatliche Preis für das Angebot mit insgesamt 14 GB Internetvolumen von 14,99 EUR auf 10,99 EUR.

-->

Für Durchschnittsnutzer mit etwas weniger Bedarf an mobilem Datenvolumen hat winSIM den Aktionstarif LTE All 3 + 1 GB im Angebot. Bei diesem Tarif sparen Mobilfunkkunden derzeit am Grundpreis und erhalten insgesamt 4 GB LTE-Datenvolumen, denn die monatlichen Kosten belaufen sich auf 5,99 EUR anstatt 7,99 EUR.

Wer etwas mehr Datenvolumen benötigt, kommt eventuell mit dem Aktionstarif LTE All 7 GB von winSIM aus. Der Tarif steht pro Monat für 7,77 EUR zur Verfügung.

winSIM-Tarife mit Flatrate für Telefonie & SMS

Die genannten Aktionstarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ebenfalls inklusive ist EU-Roaming. Die Datenautomatik kann und sollte vom User abgewählt werden. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Die Aktion läuft nach aktuellem Stand „nur kurzen Zeit“.

Zu den winSIM-Tarifen →

MagentaMobil: Neue Telekom Prepaid-Tarife starten 17. Mai 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->