Wonderful 101 für Nintendo Switch, Xbox One and PlayStation 4 soll kommen

In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Teaser und Hinweise, dass Platinum Games an einem neuen Wonderful 101 arbeitet. Die Entwickler haben sich auch selbst den Spaß erlaubt und Hinweise in ihre Tweets eingebaut.

Am Wochenende ging dann alles ganz schnell und es gab erst einen Hinweis bei 4chan und wenig später ein Video von GameXplain, die das ebenfalls gehört haben. Das Spiel soll für die Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 kommen.

-->

Bei Platinum Games ist man sich aber wohl noch unsicher, ob die Nachfrage da ist und möchte das neue Wonderful 101 daher via Kickstarter finanzieren. Dafür soll es dann für alle Konsolen und nicht nur für die Switch von Nintendo erscheinen. Die Ankündigung könnte diese Woche stattfinden, warten wir es mal ab.

Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020

Beitrag teilen

-->