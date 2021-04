Xbox Game Pass: Alexa lädt eure Spiele herunter

Solltet ihr den Xbox Game Pass nutzen und auch bei Amazon Alexa aktiv sein (und die entsprechende App auf eurer Xbox installiert haben), dann gibt es laut The Verge nun die Option, dass Alexa die Spiele direkt für euch herunterlädt.

Ihr könnt Alexa einfach bitten, dass sie Spiel XY über den Xbox Game Pass auf der Xbox installiert, alternativ könnt ihr auch nach aktuellen Trends im Xbox Game Pass fragen und euch informieren welche Spiele vielleicht bald wieder verschwinden.

Eine durchaus nette Ergänzung für Alexa-Nutzer mit einer Xbox, was ich derzeit aber leider noch nicht direkt testen kann. Sollte das aber auch schon direkt bei uns in Deutschland gehen, werde ich es einrichten. Ich installiere die meisten Spiele über die App, nachdem ich mich am PC oder Tablet darüber informiert habe.

Der schnelle Weg über Alexa ist aber eine gute Ergänzung.

