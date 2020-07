Xbox: Microsoft plant großes Demo-Event

Bei Spielen ist es normalerweise so, dass die großen Studios auf der E3 oder einer Gamescom an den eigenen Ständen eine Demo von unveröffentlichten Spielen präsentieren. Diese können dann Besucher oder die Fachpresse zocken.

Doch die großen Events fallen in diesem Jahr aus, daher geht Microsoft einen sehr ungewöhnlichen Weg: Man bringt das Demo-Erlebnis in die eigenen vier Wände.

Wie man im hauseigenen Xbox Blog mitgeteilt hat, wird man zwischen dem 21. und 27. Juli über 60 Demos von bisher unveröffentlichten Spielen anbieten. Diese kann man eine Woche spielen und es handelt sich um neue Titel, die noch nicht auf dem Markt sind (die finale Version kann also auch noch etwas abweichen).

Zu den Spielen werden unter anderem Haven, Destroy All Humans!, The Vale: Shadow of the Crown und viele mehr gehören. Microsoft möchte die komplette Liste mit Spielen kurz vor dem 21. Juli nennen. Das finde ich doch mal eine gute Idee und so kommen nicht nur die Besucher einer Messe in den Genuss von neuen Titeln, sondern auch die Nutzer, die die Spiele am Ende kaufen werden.

PS: Es könnte in dieser Woche auch ein Xbox-Event mit Spielen geben.

