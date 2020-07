Xbox Series X: Microsoft könnte Spiele am 23. Juli zeigen

Microsoft könnte das kommende Lineup an Spielen, welches von Microsoft selbst geplant wird, am 23. Juli vorstellen. Dieses Datum hat nun Jeff Grubb in den Raum geworfen, es gibt aber viele Gerüchte, die auf Ende Juli hindeuten.

Aktuell steht auch im Raum, dass wir dann einen Monat später die günstigere Xbox sehen werden, die gerne als Xbox Series S bezeichnet wird. Da erwarten uns also zwei recht große und spannende Xbox-Ankündigungen im Sommer.

Meine Vermutung: Microsoft wird im Juli die eigenen Spiele zeigen, im August gibt es dann die finalen Details zur Hardware und zur zweiten Xbox und im September wird man Preis und Datum nennen und die Vorbestellungen starten.

