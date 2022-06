Xiaomi 12S Ultra: Kamera-Flaggschiff nicht für Deutschland geplant

Xiaomi hat mit dem Marketing für die kommende 12S-Reihe begonnen und gestern bestätigt, dass wir ein Xiaomi 12S, ein Xiaomi 12S Pro und ein Xiaomi 12S Ultra im Juli sehen werden. Es sind die ersten Leica-Smartphones, die man zeigen wird:

-->

Sehr schön, werden sich da jetzt vielleicht einige denken, das Xiaomi 12S Pro auf dem Beitragsbild sieht spannend aus, auf das warte ich. Einige fanden sicher auch das Xiaomi Mi 11 Ultra interessant und wollen das Xiaomi 12 Ultra begutachten.

Xiaomi-Strategie: 12T statt 12S für Europa

Da hat jetzt aber eine gute Quelle verraten, dass die 12S-Modelle nicht für den globalen Markt gedacht sind. Und nein, auch nicht wie üblich ein bisschen später, alle drei sollen nicht zu uns kommen, weder 12S, noch 12S Pro, noch 12S Ultra.

Xiaomi hat angeblich eine 12T-Reihe für Herbst in Europa geplant, diese Highend-Reihe mit Leica ist aber nur für China gedacht. Fände ich schade, denn das Ultra-Modell ist spannend und das Xiaomi 12 Pro kann nicht mit Samsung, Oppo und Co. mithalten. Mal schauen, ob wir mit der T-Reihe etwas in dieser Art bekommen.

Nothing Phone 1: Preise und Spezifikationen machen die Runde Das Nothing Phone 1 wird am 12. Juli vorgestellt und macht derzeit immer wieder die Runde, denn Carl Pei ist sehr gut im Marketing. Heute haben wir aber mal eine Meldung, die man (vermutlich) nicht bewusst gestreut hat: Die Spezifikationen.…28. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->