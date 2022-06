Nothing Phone 1: Preise und Spezifikationen machen die Runde

Das Nothing Phone 1 wird am 12. Juli vorgestellt und macht derzeit immer wieder die Runde, denn Carl Pei ist sehr gut im Marketing. Heute haben wir aber mal eine Meldung, die man (vermutlich) nicht bewusst gestreut hat: Die Spezifikationen.

Nothing möchte nämlich nicht, dass wir uns damit beschäftigen, wir sollen derzeit nur die Highlights des Gerätes sehen. Und wie erwartet sprechen wir hier über ein Mittelklasse-Smartphone, wobei ein paar Punkte durchaus sehr spannend sind.

Nothing Phone 1: Preis und Spezifikationen

Beim Preis ist nämlich von unter 400 Dollar für die kleinste Version die Rede, und das wären mit Steuern tatsächlich um die 500 Euro. Die größte Version soll etwas mehr als 460 Dollar kosten, da würde ich dann auf 550 oder 600 Euro tippen.

Doch wie sieht es mit den Spezifikationen aus? Nun, laut Root My Galaxy wird es zwei Farben geben (siehe Pressebild weiter oben) und so sieht das dann aus:

6,55 Zoll OLED-Display mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 778G+

128 oder 256 GB Speicher

8 oder 12 GB RAM

Dual-Kamera: 50 + 16 MP

Akku mit 4500 mAh

Fast Charge mit 45W und Qi

8 mm Dicke und 200 g Gewicht

Es gibt Reverse Charging, einen Fingerabdrucksensor im Display, kein Netzteil im Lieferumfang, eine Gesichtserkennung und Android 12 (kein Wort zu Updates).

Das klingt nach sehr vernünftiger Mittelklasse, auch wenn ich auf 6 statt 6,5 Zoll gehofft hätte, es ist also nicht so kompakt, wie das iPhone. In Deutschland wird es das Nothing Phone 1 exklusiv bei der Telekom geben. Mal schauen, wie es mit der Android-Update-Politik aussieht, da würde ich jetzt aber nicht zu viel erwarten.

