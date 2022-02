Xiaomi lässt Datenschutzbestimmungen unabhängig prüfen

Xiaomi hat in dieser Woche die Ergebnisse einer „unabhängigen Überprüfung“ seiner Datenschutzbestimmungen vorgestellt. Damit will man vermutlich das Misstrauen entkräften, welches chinesischen Unternehmen in diesem Bereich entgegengebracht wird.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen TRUSTe LLC, einer Tochtergesellschaft von TrustArc, wurde laut Xiaomi eine unabhängige Prüfung des Datenschutz- und Sicherheitsmanagements durchgeführt. Bei der Prüfung wurde bewertet, ob die von Xiaomi durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) erfolgt.

In der Zusammenfassung der TRUSTe-Prüfung heißt es: „Die in der GDPR-Validierungsbewertung beschriebenen Maßnahmen wurden so konzipiert, dass sie eine angemessene Sicherheit bieten“. Somit wird bestätigt, dass Xiaomi alle 40 GDPR-Überprüfungsanforderungen erfüllt. Xiaomi ist damit das erste von TRUSTe zertifizierten chinesischen Unternehmen überhaupt.

Die Überprüfungsanforderungen beziehen sich auf Maßnahmen auf Programmebene in acht Bereichen: Integrierte Governance, Risikomanagement, Ressourcenzuweisung, Richtlinien und Standards, Prozesse, Sensibilisierung und Schulung, Monitoring und Sicherheit sowie Berichterstattung und Zertifizierung. Ein Mitglied des Global Privacy Solutions-Teams von TRUSTe hat bestätigt, dass Xiaomi die entsprechenden Validierungsanforderungen erfüllt.

