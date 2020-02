Xiaomi Mi 10 Pro: Europa-Event, offizielles Bild und mehr Details

Xiaomi hat das Event für das Mi 10 und Mi 10 Pro mittlerweile bestätigt und wir wissen, dass das Flaggschiff am Donnerstag vorgestellt wird. In Europa müssen wir ein paar Tage länger warten, denn da hat Xiaomi ein Event am 23. Februar geplant.

Das Xiaomi Mi 10 (Pro) wird also einen Tag vor dem Start des MWC 2020 gezeigt und dann sicher auch vor Ort zu sehen sein. Da Xiaomi-Smartphones sehr schnell auf den Markt kommen, könnte es sogar noch vor dem Galaxy S20 (Anfang März) erhältlich sein. Xiaomi will Samsung in diesem Jahr herausfordern.

-->

Xiaomi Mi 10 (Pro): Mehr offizielle Details

Mittlerweile gibt es auch mehr (und offizielle) Details zum Xiaomi Mi 10 (Pro). Man setzt zum Beispiel auf den Snapdragon 865 (war bekannt), auf UFS 3.0 Speicher, auf eine Kamera mit 108 MP (war klar), es gibt Wi-Fi 6 und es gibt ein „Stereo-Kühlsystem“. Die Details stammen von Weibo, wo Xiaomi bereits fleißig mit dem Xiaomi Mi 10 wirbt und ein erstes offizielles Bild veröffentlicht hat.

Ich habe das Bild vom Xiaomi Mi 10 (Pro) als Beitragsbild genutzt.

So wie wir Xiaomi kennen, wird es nun jeden Tag neue Details zum Mi 10 (Pro) über Weibo geben, denn man verrät gerne einzelne Spezifikationen vor dem Event. Wir werden das natürlich verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten.

Xiaomi Mi 10 Pro: Die ersten Gerüchte

Xiaomi Mi Store kommt nach Deutschland Xiaomi ist mittlerweile offiziell in Deutschland vertreten, vertreibt die Hardware im Moment aber nur über Partner wie Amazon. Das wird sich 2020 ändern, denn es wird den ersten Xiaomi Mi Store in Deutschland geben, er kommt nach Düsseldorf und soll…7. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->