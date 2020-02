Xiaomi Mi 10 Pro: Event offiziell bestätigt

Es hat sich nun seit mehreren Tagen angedeutet, dass Xiaomi das Mi 10 und Mi 10 Pro kommende Woche vorstellen wird. Von offizieller Seite war man weiter ruhig, doch seit gestern macht sogar schon das Marketingposter die Runde im Netz.

Xiaomi: Event am 13. Februar bestätigt

Nun hat Xiaomi das Event offiziell bestätigt und verraten, dass man das Mi 10 und Mi 10 Pro wie erwartet am 13. Februar in China vorstellen wird. Es wird ein reines Online-Event (man sagt es nicht direkt, aber das liegt am Coronavirus).

Da das Gerücht mit dem Datum stimmt, dürften auch die anderen Angaben richtig sein und der Verkauf des Xiaomi Mi 10 beginnt wohl am 14. Februar in China. Das Xiaomi Mi 10 Pro kommt dann ein paar Tage später in den Handel.

Und in Europa? Xiaomi wird das Mi 10 (Pro) ziemlich sicher auch zu uns bringen und da munkelt man, dass es nach dem Mobile World Congress 2020 kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Ende Februar oder Anfang März noch ein eigenes kleines Event mit der Ankündigung für Deutschland und Co. folgen wird.

Xiaomi Mi 10 Pro: Die ersten Gerüchte

