Xiaomi Mi Mix 4: Mehr Details zum neuen Android-Flaggschiff

Die Mix-Reihe wird n diesem Jahr ihr Comeback feiern und mit dem Xiaomi Mi Mix 4 steht wohl demnächst ein richtiges Android-Flaggschiff an. Vermutlich werden wir es auf einem Event im August sehen, allerdings noch nicht direkt in Europa.

In den letzten Wochen gab es wieder einige Gerüchte und bei den XDA Developers hat man diese und neue aufbereitet. Was sicher scheint: Der Snapdragon 888 ist die Basis, der neue Snapdragon 888 Plus wird also wohl nicht genutzt.

Xiaomi Mi Mix 4 mit Triple-Kamera

Das Xiaomi Mi Mix 4 soll das erste Modell von Xiaomi sein, welches eine Kamera unter dem Display besitzt und die Seiten des Displays sind leicht gebogen. Es ist noch unklar, wie groß das Display wird, aber OLED und 120 Hz sind dabei.

Auf der Rückseite wird es wohl eine Triple-Kamera mit 50 MP (Haupt) und jeweils 48 MP für Ultraweitwinkel und Zoom geben. Diese Kombination kennen wir vom Xiaomi Mi 11 Ultra, vermutlich ist das ein fast identisches Kamera-Setup.

Das Xiaomi Mi Mix 4 könnte außerdem auch die UWB-Technologie (Ultrabreitband) bei Xiaomi einführen und eine bekannte Quelle von Weibo hat bereits behauptet, dass Xiaomi auch ein paar Funktionen für diesen Schritt implementiert hat.

Die Mix-Reihe ist für experimentelle Ansätze bekannt und in diesem Fall wird das dann wohl die Kamera unter dem Display sein. Wobei Xiaomi damit nicht alleine ist, denn im zweiten Halbjahr werden wir diesen Schritt noch häufiger sehen.

