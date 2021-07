Xiaomi Mi Band X: Werden wir bald eine Innovation sehen?

Das Xiaomi Mi Band gehört zu den beliebtesten Fitness-Trackern auf der Welt und es ist so erfolgreich, weil es eben so verdammt günstig ist und Xiaomi hier keinen großen Gewinn erzielen, sondern lieber einen hohen Marktanteil möchte.

Doch Fitness-Tracker sind nicht mehr so populär wie früher und Menschen wollen mehr und kaufen auch vermehrt Smartwatches. Daher könnte bei der Reihe nun eine Innovation anstehen, die das Xiaomi Mi Band attraktiver machen soll.

Xiaomi Mi Band X mit flexiblem OLED-Display?

In China macht derzeit das Xiaomi Mi Band X die Runde, bei dem es sich um ein Band handeln könnte, welches komplett aus Display besteht. Heißt: Ihr habt ein flexibles OLED-Display, welches um euer komplettes Handgelenk geht.

Aktuell ist es so, dass ihr die Kerntechnik mit einem flachen Display in ein Band aus Gummi steckt und das am Handgelenk anlegt. Das Xiaomi Mi Band X (wohl nur ein Codename für das Projekt) hat dann nur Display und es hält magnetisch.

Idee zu teuer für ein Xiaomi Mi Band?

Grundsätzlich finde ich innovative Ansätze wie diesen interessant, ZTE hatte auch mal so eine Idee für ein Armband. Sowas ist dann aber eben etwas teurer, da vor allem ein langes und flexibles OLED-Display nicht günstig im Einkauf ist.

Das Xiaomi Mi Band ist vor allem deshalb erfolgreich, weil es aber so günstig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob so eine Version ankommen würde, denn da rechne ich mit 150 Euro oder eher mehr. Und die Frage ist dann: Bietet dieses flexible OLED-Display wirklich einen Mehrwert, nur weil es um das ganze Handgelenk geht?

