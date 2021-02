Xiaomi Mi TV Q1 mit Android TV startet in Deutschland

Xiaomi hat heute bekannt gegeben, dass man bald einen neuen Smart TV bei uns ins Rennen schicken wird, den Xiaomi Mi TV Q1. Es handelt sich hier um ein QLED-Modell (das sind die Panels von Samsung) mit 75 Zoll und 4K-Auflösung.

Xiaomi setzt auf Android TV

Der Xiaomi Mi TV Q1 nutzt Android TV (in Version 10) als Basis, unterstützt HDMI 2.1 und es gibt den Auto Low Latency Mode (ALLM). Xiaomi spricht von einem 30 Watt-Stereo-Lautsprechersystem, welches aus sechs Speakern besteht. Dazu gehören zwei Hochtöner und vier Tieftöner (sowie Dolby Audio und DTS-HD).

Mit den verbauten Far Field-Mikrofonen kann man aber nicht nur den Google Assistant steuern, Xiaomi hat sich auch zusätzlich für Amazon Alexa entschieden. Es handelt sich aber um das bekannte Android und noch nicht um Google TV.

Ausgestattet mit 192 Zonen Full Array Dynamic Local Dimming sorgt der Mi TV Q1 75″ für einen unübertroffenen Bildkontrast – er erreicht ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 10.000:1. Dank der Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+ bietet der Mi TV Q1 75″ einen erweiterten Dynamikbereich und lebendige Farben für ein optimales Seherlebnis.

Besonders attraktiv ist hier jedoch der Preis, denn mit 1299 Euro ist der Xiaomi Mi TV Q1 nicht gerade teuer für ein Modell mit 75 Zoll. Marktstart ist im März und da gibt es direkt noch eine Aktion am 10. März: Die ersten 30 Modelle werden an dem Tag für nur 999 Euro verkauft (und vermutlich in wenigen Sekunden weg sein).

