Xiaomi mistet aus: S-Serie fällt weg, T-Serie bleibt

Xiaomi wird uns in ein paar Tagen die Xiaomi 13-Reihe für Europa zeigen, doch wir wollen mal einen Blick auf das restliche Jahr werfen. Wie geht es weiter? Es ist bei Xiaomi immerhin üblich, dass da regelmäßig neue Modelle auf den Markt kommen.

Xiaomi 13T ja, aber kein Xiaomi 13S

In diesem Jahr mistet man aber laut einer Quelle aus China ein bisschen aus, denn es wird nur zwei 13er-Reihe geben: Xiaomi 13 und Xiaomi 13T. Die Xiaomi 13S-Reihe ist nicht geplant. Das war letztes Jahr die spannendste Reihe von Xiaomi.

Sie beinhaltete nämlich das Xiaomi 12S Ultra, welches positiv bewertet, jedoch nicht global angeboten wurde. Drei Flaggschiff-Reihen sind aber definitiv zu viel.

So könnte also der Plan aussehen: Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro im März, ein Xiaomi 13 Ultra im Frühjahr/Sommer und dann kommt die T-Reihe wieder im Herbst. Das sind aber meistens nur chinesische Redmi-Modelle mit einem etwas anderen Branding. Und laut Quelle soll das auch in diesem Jahr nicht anders sein.

Xiaomi ohne klare Strategie bei uns

Xiaomi hatte das Ziel, dass man bis 2024 die neue Nummer 1 wird, was man aber eher nicht erreichen wird. Das liegt in meinen Augen auch daran, dass man weiter die Strategie „viel hilft viel“ verfolgt. Der Fokus müsste mehr auf Qualität wandern.

Ich bin aber mal auf die Modelle für 2023 gespannt, denn das kompakte Xiaomi 13 klingt gut und das Xiaomi 13 Ultra soll auch zu uns kommen. Dafür wird das Xiaomi 13 Pro womöglich in diesem Jahr einen Bogen um Deutschland machen. Was mich zwar wundert, aber hey, so richtig schlau werde ich bei Xiaomi ehrlich gesagt nie.

Mir fehlt da eine klare Strategie, wie sie zum Beispiel bei Samsung verfolgt wird.

