Die neue Nummer 1 bei Smartphones? Xiaomi wird das Ziel verfehlen

Xiaomi will in wenigen Monaten die Nummer 1 auf dem Weltmarkt sein, doch dieses Ziel dürfte intern bereits einkassiert worden sein. Nach der Ankündigung von 2021 ging es nämlich kurz danach in die andere Richtung und Xiaomi lässt wieder nach.

Xiaomi bleibt die Nummer 3 weltweit

Man ist weiterhin ein riesiger Smartphone-Hersteller, klar, aber man ist auch fast zwei Jahre nach dieser Ansage die Nummer 3 auf dem Weltmarkt. Xiaomi konnte mal kurz in einem Quartal an Apple vorbeiziehen, aber Samsung ist weit entfernt.

Und Samsung dürfte weit entfernt bleiben, denn es hat sich schon angedeutet, dass die Nachfrage nachlässt und laut Ming-Chi Kuo wird das 2023 nicht anders sein. Er geht sogar davon aus, dass Xiaomi die Erwartungen nicht erfüllen wird.

Statt 150 bis 165 Millionen Smartphones rechnet er mit ca. 140 Millionen Einheiten für das laufende Jahr, was einem Einbruch von 8 bis 10 Prozent entspricht. Ja, das sind weiterhin sehr viele Einheiten, aber Xiaomi hatte eben ganz andere Ziele.

Preisanstieg stoppt Xiaomi-Wachstum

Die Gründe sind vielfältig, aber während Huawei (bis zum US-Embargo) sich den Ruf erarbeitete, dass man eine bessere Alternative für Apple und Samsung sei und die Kunden die höheren Preise akzeptierten, klappt das bei Xiaomi derzeit nicht.

Hinzu kommt, dass der Smartphone-Markt rückläufig ist.

Xiaomi erklärte 2019 auch, dass man weg vom Billig-Image möchte und mittlerweile ist man auf einem Level mit Samsung und Apple angekommen. Doch genau das sorgt eben auch dafür, dass das Wachstum nachlässt und Kunden nicht wechseln.

Bei Huawei forderte man Samsung und Apple mit innovativer Technik heraus, als man die Preise anhob und Druck machte, Modelle wie das Huawei P30 Pro waren ein Meilenstein und spielten bei der Kamera in einer anderen Liga als ein iPhone.

Doch das sieht man bei Xiaomi nicht. Und wenn es dann mal innovative Modelle wie das Xiaomi 12 Ultra gibt, dann bietet man sie nicht weltweit an. Ich glaube daher auch nicht, dass Xiaomi einen der beiden Platzhirsche ab 2024 verdrängen wird.

Samsung Galaxy S23 Ultra im Test: Mein Fazit in 10 Stichpunkten Das Jahr 2023 startet bei uns wie immer mit einem neuen Flaggschiff von Samsung und das Galaxy S23 Ultra will es der Android-Konkurrenz in diesem Jahr schwer machen. Auf den ersten Blick ein kleines Upgrade, aber auch auf den zweiten?…8. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->