Xiaomi: Die neue Nummer 1 in Europa?

Xiaomi hat sich laut Strategy Analytics den ersten Platz in Europa gesichert. Das Unternehmen hatte einen sehr guten Start in diesem Jahr und konnte global bereits an Apple vorbeiziehen, in Europa war man jetzt sogar der Marktführer.

Xiaomi: Erst ein Quartal, dann ein Jahr?

Ja, ein Quartal ist noch nicht alles und Xiaomi lag auch nur knapp vor Samsung, aber das ist dennoch ein beeindruckendes Wachstum, was das Unternehmen aus China da hingelegt hat. Xiaomi ist das neue Huawei, da steht jetzt fest.

Doch Samsung bekommt nicht nur von Xiaomi immer mehr Druck, auch die BBK-Gruppe hat den Markt in Europa endgültig für sich erkannt und Oppo und Realme haben ebenfalls ein extrem starkes Wachstum in Q2 2021 hingelegt.

Samsung und Apple halten sich gut, doch die Lücke von Huawei wurde bereits gefüllt und ich bin mir sicher, dass Xiaomi und BBK nicht locker lassen und nicht nur in einem Quartal an Samsung vorbeiziehen wollen, sondern auch langfristig.

