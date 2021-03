Xiaomi kündigt Poco F3 und Poco X3 Pro für Deutschland an

Xiaomi hatte heute zum Poco-Event geladen und es wurden wie erwartet zwei neue Modelle für Deutschland angekündigt. Da wäre einmal das Poco F3 und dann gibt es auch das Poco X3 Pro für uns. Das Poco F3 ist sogar mal wieder etwas, was man als Flaggschiff bezeichnen könnte, Xiaomi nennt es „Performance-Monster“.

Das Poco F3 wird bei uns in Arctic White, Night Black und Deep Ocean Blue auf den Markt kommen und startet am 30. März in zwei Versionen: 6 GB + 128 GB für 349,90 Euro sowie in der 8 GB + 256 GB für 399,90 Euro. Am Launch-Tag gibt es einen Early-Bird-Preis bei Amazon und Xiaomi: 299,90 Euro bzw. 349,90 Euro.

Das Poco X3 Pro kommt in Phantom Black, Frost Blue und Metal Bronze zu uns und wird ab dem 26. März erhältlich sein. Hier gibt es auch zwei Versionen: 6 GB + 128 GB für 249,90 Euro und 8 GB + 256 GB für 299,90 Euro. Der Early Bird-Preis liegt bei 199,90 Euro bzw. 249,90 Euro (in beiden Fällen ein limitiertes Angebot).

Das neue Poco F3

6,67 Zoll OLED mit 120 Hz (FHD+)

Snapdragon 870 + 6/8 GB RAM

128 bzw. 256 GB Speicher (UFS 3.1)

4520 mAh mit 33 Watt Laden

Stereo-Lautsprecher

Triple-Kamera: 48 MP Haupt 8 MP Ultraweit 5 MP Makro



Das neue Poco X3 Pro

6,67 Zoll LCD mit 120 Hz (FHD+)

Snapdragon 860 + 6/8 GB RAM

128 bzw. 256 GB Speicher (UFS 3.1)

5160 mAh mit 33 Watt Laden

Stereo-Lautsprecher

Quad-Kamera: 48 Haupt 8 MP Ultraweit 2 MP Makro 2 MP Tiefe



