ZDFmediathek: Intro überspringen möglich

Die offiziellen Apps für die ZDFmediathek haben aktuell ein Update erhalten, welches eine willkommene Anpassung mitbringt: So kann nun das Intro von bestimmten Inhalten übersprungen werden.

In der ZDFmediathek landen immer mehr Serien, die man auch mal „bingen“ kann. Spontan fallen mir da die Thrillerserie „Der Pass“ oder „Das Boot“ und auch „Line of Duty“ ein. Viele dieser Serien haben ein Intro. Netflix-Nutzer sind bereits gewohnt, solch ein Intro überspringen zu können. Das klappt nun auch in den Apps der ZDFmediathek.

In meinem Test konnte ich dabei nicht nur das Intro, sondern auch einen Rückblick auf die vorherigen Folgen am Anfang eines Inhalts überspringen.

