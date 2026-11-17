Sky startet seine Black Weeks 2026 und bietet zwei Pakete mit Entertainment und Sport ab 25 Euro monatlich an.

Die Black-Weeks-Angebote von Sky gelten vom 17. November bis einschließlich 2. Dezember 2026. Beide Pakete werden im 12-Monats-Abo angeboten, wobei sich die monatlichen Kosten anschließend erhöhen.

Sky Black Friday: Die beiden Angebote im Überblick

Das günstigere Paket kombiniert Filme, Serien, Paramount+, Netflix und Sport. Das zweite Angebot umfasst laut Sky den kompletten Live-Sport sowie Filme, Serien und Netflix.

Entertainment und Sport: 25 statt 37 Euro monatlich im 12-Monats-Abo, danach 30 Euro monatlich. Enthalten sind Filme, Serien, Paramount+, Netflix und Sport. Zum Angebot für 25 Euro.

25 statt 37 Euro monatlich im 12-Monats-Abo, danach 30 Euro monatlich. Enthalten sind Filme, Serien, Paramount+, Netflix und Sport. Zum Angebot für 25 Euro. Das Beste von Sky inklusive Netflix: 40 statt 45 Euro monatlich im 12-Monats-Abo, danach 45 Euro monatlich. Enthalten sind Filme, Serien, der komplette Live-Sport und Netflix. Zum Angebot für 40 Euro.

Beim 25-Euro-Paket ergibt sich gegenüber dem genannten Vergleichspreis von 37 Euro eine Ersparnis von 144 Euro innerhalb der ersten zwölf Monate. Insgesamt fallen in diesem Zeitraum 300 Euro an.

Das größere Paket kostet im ersten Jahr 480 Euro. Gegenüber dem angegebenen Vergleichspreis von 45 Euro monatlich entspricht das einer Ersparnis von 60 Euro.

Welches Sky-Angebot ist interessanter?

Wer vor allem Filme und Serien schaut und gelegentlich Sport verfolgen möchte, dürfte mit dem günstigeren Paket besser bedient sein. Wer dagegen Wert auf den kompletten Live-Sport legt, sollte sich das 40-Euro-Angebot genauer ansehen.

Wichtig ist die Preisentwicklung nach dem ersten Jahr. Beim kleineren Paket steigt der Monatsbeitrag um 5 Euro, beim größeren ebenfalls um 5 Euro.

Die Sky-Black-Friday-Angebote sind bis zum 2. Dezember 2026 verfügbar. Preislich fällt vor allem das kleinere Paket auf, bei dem die rechnerische Ersparnis im ersten Jahr deutlich höher ausfällt.

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