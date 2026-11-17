Waipu.tv bietet zur Cyber Week vom 17. bis 30. November 2026 seine Jahrespakete zehn Monate lang mit 50 Prozent Rabatt an.

Die Cyber-Week-Aktion von waipu.tv startet am 17. November um 10 Uhr und endet am 30. November um 23:59 Uhr. Neben den regulären Streaming-Paketen sind auch Kombinationen mit dem waipu.tv Stick oder der waipu.tv Box reduziert. Die maximale Ersparnis beziffert der Anbieter auf 89,90 Euro.

waipu.tv Cyber Week: Alle Preise im Überblick

Die Rabatte gelten jeweils für die ersten zehn Monate. Danach steigen die monatlichen Kosten wieder. Folgende Jahrespakete stehen zur Auswahl:

Comfort: 10 Monate für 3,24 Euro monatlich, im 11. und 12. Monat 6,49 Euro, ab dem 13. Monat 7,49 Euro. Zum Angebot.

10 Monate für 3,24 Euro monatlich, im 11. und 12. Monat 6,49 Euro, ab dem 13. Monat 7,49 Euro. Zum Angebot. Perfect Plus: 10 Monate für 6,50 Euro monatlich, im 11. und 12. Monat 12,99 Euro, ab dem 13. Monat 14,99 Euro. Zum Angebot.

10 Monate für 6,50 Euro monatlich, im 11. und 12. Monat 12,99 Euro, ab dem 13. Monat 14,99 Euro. Zum Angebot. Perfect Plus mit waipu.tv Stick: 10 Monate für 8,00 Euro monatlich, danach 15,99 Euro monatlich. Hinzu kommen Versandkosten.

10 Monate für 8,00 Euro monatlich, danach 15,99 Euro monatlich. Hinzu kommen Versandkosten. Perfect Plus mit waipu.tv Box: 10 Monate für 9,00 Euro monatlich, danach 17,99 Euro monatlich. Hinzu kommen Versandkosten.

Über die ersten zwölf Monate ergeben sich damit Gesamtkosten von 45,38 Euro für Comfort und 90,98 Euro für Perfect Plus. Mit Stick sind es 111,98 Euro, mit Box 131,98 Euro, jeweils zuzüglich Versandkosten.

Was bietet waipu.tv?

Nach Angaben des Anbieters umfasst das Angebot über 300 TV-Sender und mehr als 40.000 Inhalte auf Abruf. Dazu kommen Funktionen wie Restart, Pause und Cloud-Aufnahmen. Welche Leistungen in welchem Paket enthalten sind, geht aus den Aktionsangaben nicht im Detail hervor.

Mit dem Stick oder der Box lassen sich außerdem weitere Streaming-Apps auf dem Fernseher nutzen. Auch Bestandskunden können laut waipu.tv in ein höherwertiges Paket wechseln.

Die Einordnung: Wer ohnehin ein Jahrespaket abschließen möchte, profitiert vor allem in den ersten zehn Monaten vom Rabatt. Entscheidend ist aber der spätere Monatspreis. Besonders bei den Hardware-Bundles sollten Interessenten zusätzlich die Versandkosten berücksichtigen. Die vollständigen Konditionen finden sich bei den Cyber-Week-Angeboten von waipu.tv.

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