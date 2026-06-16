Mobilfunkanbieter spusu kündigt Deutschlandstart mit 5G-Tarifen an

Der Mobilfunkanbieter spusu erweitert sein Angebot nach Deutschland und setzt dabei auf persönliche Betreuung ohne Chatbots.

Spusu ist ein Mobilfunkanbieter aus Österreich, der 2015 gegründet wurde und sich vollständig im Privatbesitz von Gründer Franz Pichler befindet.

Das Unternehmen zählt laut eigenen Angaben mehr als 700.000 Kunden in Österreich und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. In Deutschland soll spusu ab Juni 2026 aktiv sein und betreibt seinen Standort in München.

Nach Unternehmensangaben setzt spusu vor allem auf persönlichen Kundenservice. Anfragen sollen ausschließlich von eigenen Mitarbeitern bearbeitet werden, während auf ausgelagerte Callcenter und KI-Bots verzichtet werde.

Telefonische Anfragen würden durchschnittlich innerhalb von zehn Sekunden angenommen. Auch die Bestellung neuer Tarife sowie die Rufnummernmitnahme sollen möglichst einfach gestaltet sein.

spusu setzt auf eigenes Core-Netzwerk und flexible Mobilfunktarife

Das Unternehmen betreibt laut eigener Darstellung ein eigenes Mobilfunk-Core-Netzwerk. Diese Technologie übernimmt zentrale Steuerungsaufgaben im Mobilfunk und wird häufig extern eingekauft.

Spusu erklärt, dass die Eigenentwicklung mehr Unabhängigkeit, schnellere Anpassungen und geringere Kosten ermöglichen solle. Beworben werden die neuen Tarife mit „Top D-Netz Qualität inkl. 5G“, damit dürfte das Netz von Vodafone gemeint sein.

Wichtige Merkmale der Tarife laut spusu:

Keine Mindestvertragsdauer

Keine versteckten Zusatzkosten

5G und bis zu 200 Mbit/s

Kostenlose Rufnummernmitnahme

Nutzung des Datenvolumens auch in EU, Schweiz und UK

Als Markenbotschafter arbeitet spusu mit Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger zusammen. Ich finde den Fokus auf persönlichen Kundenservice und transparente Tarifmodelle interessant, weil sich viele Mobilfunkanbieter inzwischen stark auf automatisierte Systeme konzentrieren.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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