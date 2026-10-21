Subaru trennt sich schon 2028 vom Verbrenner

Subaru wagt den Schritt in eine vollelektrische Zukunft und trennt sich spätestens ab 2028 komplett vom Verbrenner. Die Modelle mit Verbrenner werden jetzt nach und nach eingestellt und in knapp einem Jahr gibt es bei uns nur noch Elektroautos.

Dieser Schritt ist laut AMS nicht ganz freiwillig, denn Subaru nennt die EU als Grund für das Aus. Die CO₂-Regeln werden strenger und auch bei der Sicherheit gibt es neue Regeln. Man will also nicht das Geld in die alten Modelle stecken, um sie fit für die Zukunft zu machen. Es liegt an Subaru, der EU-Markt ist für sie viel zu klein.

Ab 2028 wird man bei Subaru also nur noch den Solterra, den Uncharted und den elektrischen Outback kaufen können, die alle auf der Toyota-Plattform basieren.

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