Toyota plant elektrischen Corolla für 2028

Toyota zeigte uns letztes Jahr sowas wie eine kleine Preview für einen ganz neuen Corolla, der dann auch elektrisch auf den Markt kommen soll. Einen Zeitraum gab es nicht, diesen liefert uns jetzt aber Nikkei Asia, die hier von 2028 sprechen.

Angeblich sei es das erste Modell einer ganz neuen Plattform, die alle Antriebe auf dem Markt unterstützen soll, und der elektrische Corolla soll bei FAW Toyota Motor in China entwickelt und gebaut werden. So geht es schneller und auch günstiger.

Toyota kämpft in China mittlerweile mit erheblichen Problemen und einem Einbruch der Nachfrage, da man vor allem vollelektrisch zu schlecht aufgestellt ist. Alleine 2026 ging es bisher fast 20 Prozent nach unten, daher muss man jetzt reagieren.

Optisch finde ich das Konzept für einen neuen Corolla sehr ansprechend, wobei das natürlich noch keine Serie ist. Doch eine Multiantrieb-Plattform stimmt mich für 2028 eher skeptisch, spätestens da würde ich reine Elektroautos erwarten, die dann alle Vorteile der Entwicklung mit einer reinen Elektro-Plattform mitbringen.

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