Firmware und Updates

Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das Oktober Firmware-Update

Giovanni Senioroce
Von
Microsoft Surface Pro 9 Header
Bildquelle: Microsoft

Besitzer eines Surface Pro 9 können sich über ein neues Firmware-Update freuen, welches „inoffiziell“ von mir gerne nach dem Veröffentlichungsmonat bezeichnet wird – in diesem Fall das Oktober Firmware-Update.

Details zur den Änderungen und Verbesserungen können in den Release Notes eingesehen werden, die wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt werden:

October 2026 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 11, Version 23H2 or greater.

  • Addresses potential security vulnerabilities related to Intel® Graphics Advisory INTEL-SA-01356 that may allow escalation of privilege or denial of service.
  • Resolves an issue where excessive system event logging overwrites important diagnostic and operational data.

Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt. Das Update kann aber auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden.

Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt. Das Surface Pro 9 wird noch bis Ende Oktober 2028 mit Firmware-Updates versorgt.

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