Hardware

Neue Surface-Generation: Snapdragon X2 Plus bringt deutlich mehr Leistung

René Hesse
Von
1 Kommentar

Microsoft bringt das Surface Pro 12 und Surface Laptop 13 mit Snapdragon X2 Plus und deutlich mehr Leistung auf den Markt.

Die zweite Generation der beiden kompakten Surface-Modelle soll laut Microsoft bis zu 17 Prozent schneller bei Office-Aufgaben arbeiten. Die Grafikleistung steigt um mehr als 60 Prozent, während lokale KI-Berechnungen auf der NPU um bis zu 95 Prozent schneller ausfallen sollen.

Surface Pro 12 und Surface Laptop 13 starten im Oktober

Beide Geräte bleiben lüfterlos und erhalten ein 25 Prozent helleres PixelSense-Touchdisplay mit 500 Nits. Das Surface Pro soll beim aktiven Surfen zudem rund eine Stunde länger durchhalten. Microsoft nennt für das Surface Laptop bis zu 22,5 Stunden Videowiedergabe.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Snapdragon X2 Plus und bis zu 18 Prozent effizienterer Akkubetrieb
  • Surface Pro 12 ab 1.149,99 US-Dollar
  • Surface Laptop 13 ab 1.199 US-Dollar
  • Marktstart in ausgewählten Ländern am 13. Oktober

Neu ist außerdem Microsoft Ink Canvas für das Surface Pro. Die KI-gestützte Anwendung kombiniert Stifteingaben mit Funktionen zum Skizzieren, Kommentieren, Erzeugen von Bildern und Zusammenfassen von Texten. Für Geschäftskunden ist das Surface Pro optional mit 5G erhältlich.

Microsoft ergänzt die Geräte um eine Surface Mouse mit haptischem Feedback, Bluetooth 6.0 und konfigurierbarer Aktionstaste. Sie kostet ab 79,99 US-Dollar.

Ich finde vor allem den deutlichen Sprung bei Grafik und lokaler KI interessant. Microsoft verändert das bekannte Konzept äußerlich kaum, wertet die kompakten ARM-Geräte technisch aber spürbar auf.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Merkt man das echt

    Antworten

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