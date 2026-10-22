Smart Home

tado° bekommt neue Funktionen: Doch nicht alle sind kostenlos

René Hesse
Von

Der Smart-Home-Anbieter tado° kündigt vier neue App-Funktionen an, darunter eine KI-Fenstererkennung und einen Schimmelindex.

Die Neuerungen sollen ab November 2026 schrittweise erscheinen. Während einige Funktionen kostenlos bereitstehen, setzt tado° bei der automatischen Fenstererkennung und der Schimmelbewertung auf sein kostenpflichtiges AI-Assist-Abonnement.

tado° X bekommt intelligentere Fenstererkennung und Schimmelindex

Die Fenster-Offen-Erkennung für tado° X erhält einen lernfähigen Algorithmus. Dieser analysiert die üblichen Temperatur- und Feuchtigkeitsverläufe einzelner Räume, um geöffnete Fenster zuverlässiger zu erkennen und die Heizung automatisch zu pausieren. Die App zeigt künftig auch an, ob das System einen Raum noch kennenlernt.

Neu ist außerdem ein Schimmelindex für einzelne Räume. Er basiert auf dem finnischen VTT-Wachstumsmodell und berücksichtigt Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume. Das mögliche Schimmelrisiko wird in drei Stufen eingeteilt: niedrig, erhöht und hoch.

Eine tatsächliche Schimmelbildung kann die Funktion allerdings nicht nachweisen. Sie liefert vielmehr eine Einschätzung, ob die gemessenen Bedingungen Schimmelwachstum begünstigen.

Neue App-Oberfläche und Apple Live Activities

Auch bei der Bedienung gibt es Änderungen. Der bereits verfügbare anpassbare Startbildschirm erlaubt es, Kacheln neu anzuordnen oder auszublenden. Diese Funktion steht allen tado°-Kunden zur Verfügung.

Für Nutzer von tado° X kommen zudem Apple Live Activities hinzu. Ein aktiver Heizungs-Boost lässt sich damit auf dem iPhone-Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen. Die Anzeige ist auch auf Apple Watch und Mac möglich. Ein Kurzbefehl ermöglicht die Rückkehr zum regulären Heizplan.

Preise und Verfügbarkeit im Überblick:

  • Anpassbarer Startbildschirm: bereits verfügbar, kostenlos für alle Kunden
  • Apple Live Activities: kostenlos für tado° X
  • KI-Fenstererkennung: Bestandteil von AI Assist
  • Schimmelindex: Bestandteil von AI Assist

AI Assist kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich. Enthalten sind weitere Funktionen wie automatisches Geofencing, Vorheizen vor der Ankunft, Adaptives Heizen und hydraulischer Abgleich.

Gerade der Schimmelindex dürfte für viele Haushalte interessant sein. Dass tado° solche zusätzlichen Auswertungen an ein Abonnement bindet, macht die laufenden Kosten allerdings zu einem wichtigen Faktor bei der Entscheidung für das System.

Homematic Ip Home Control Unit Freisteller Farbvarianten
Smart Home · 20. Oktober 2026

Homematic IP: eQ-3 bringt Modbus und MQTT auf die Home Control Unit

Der Hersteller eQ-3 erweitert die Homematic IP Home Control Unit am 27. Oktober 2026 um Plugins für Modbus und MQTT.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Deutschlandticket light: Verkehrsminister stoppen vorerst die Beratungen
22.10.26 · Mobilität
EU-Kommission leitet DSA-Verfahren gegen Booking.com ein
22.10.26 · Dienste
Home Assistant integriert HACS als Marketplace
20.10.26 · Smart Home
Klarna macht Einkaufen im Ausland jetzt deutlich einfacher
22.10.26 · Handel
Homematic IP: eQ-3 bringt Modbus und MQTT auf die Home Control Unit
20.10.26 · Smart Home
Blink Mini 4K+ und Mini Pan-Tilt 2K+ offiziell vorgestellt
22.10.26 · Hardware
eBay streicht erneut Hunderte Jobs: Was hinter dem Umbau steckt
22.10.26 · Handel
Ikeas günstiges Heizkörperthermostat kommt später als erhofft
20.10.26 · Smart Home
Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser: Thermondo erweitert sein Geschäft
22.10.26 · Dienste
Philips Hue startet Cashback-Aktion
20.10.26 · Smart Home
Du bist hier: tado
mobiFlip / News / Smart Home / tado° bekommt neue Funktionen: Doch nicht alle sind kostenlos