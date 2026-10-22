tado° bekommt neue Funktionen: Doch nicht alle sind kostenlos

Der Smart-Home-Anbieter tado° kündigt vier neue App-Funktionen an, darunter eine KI-Fenstererkennung und einen Schimmelindex.

Die Neuerungen sollen ab November 2026 schrittweise erscheinen. Während einige Funktionen kostenlos bereitstehen, setzt tado° bei der automatischen Fenstererkennung und der Schimmelbewertung auf sein kostenpflichtiges AI-Assist-Abonnement.

tado° X bekommt intelligentere Fenstererkennung und Schimmelindex

Die Fenster-Offen-Erkennung für tado° X erhält einen lernfähigen Algorithmus. Dieser analysiert die üblichen Temperatur- und Feuchtigkeitsverläufe einzelner Räume, um geöffnete Fenster zuverlässiger zu erkennen und die Heizung automatisch zu pausieren. Die App zeigt künftig auch an, ob das System einen Raum noch kennenlernt.

Neu ist außerdem ein Schimmelindex für einzelne Räume. Er basiert auf dem finnischen VTT-Wachstumsmodell und berücksichtigt Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume. Das mögliche Schimmelrisiko wird in drei Stufen eingeteilt: niedrig, erhöht und hoch.

Eine tatsächliche Schimmelbildung kann die Funktion allerdings nicht nachweisen. Sie liefert vielmehr eine Einschätzung, ob die gemessenen Bedingungen Schimmelwachstum begünstigen.

Neue App-Oberfläche und Apple Live Activities

Auch bei der Bedienung gibt es Änderungen. Der bereits verfügbare anpassbare Startbildschirm erlaubt es, Kacheln neu anzuordnen oder auszublenden. Diese Funktion steht allen tado°-Kunden zur Verfügung.

Für Nutzer von tado° X kommen zudem Apple Live Activities hinzu. Ein aktiver Heizungs-Boost lässt sich damit auf dem iPhone-Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen. Die Anzeige ist auch auf Apple Watch und Mac möglich. Ein Kurzbefehl ermöglicht die Rückkehr zum regulären Heizplan.

Preise und Verfügbarkeit im Überblick:

Anpassbarer Startbildschirm: bereits verfügbar, kostenlos für alle Kunden

Apple Live Activities: kostenlos für tado° X

KI-Fenstererkennung: Bestandteil von AI Assist

Schimmelindex: Bestandteil von AI Assist

AI Assist kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich. Enthalten sind weitere Funktionen wie automatisches Geofencing, Vorheizen vor der Ankunft, Adaptives Heizen und hydraulischer Abgleich.

Gerade der Schimmelindex dürfte für viele Haushalte interessant sein. Dass tado° solche zusätzlichen Auswertungen an ein Abonnement bindet, macht die laufenden Kosten allerdings zu einem wichtigen Faktor bei der Entscheidung für das System.

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