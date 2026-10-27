Telekom gewinnt Festnetztest, doch ein Konkurrent holt mehr Punkte

Die Telekom gewinnt den bundesweiten connect-Festnetztest 2026, während Deutsche Glasfaser die höchste Punktzahl aller Anbieter erzielt.

Die Telekom erreicht 953 von 1.000 möglichen Punkten und erhält erstmals die Gesamtnote „überragend“. Damit sichert sich der Konzern zum sechsten Mal den Sieg unter den vier bundesweiten Anbietern. Deutsche Glasfaser kommt als Regionalanbieter sogar auf 963 Punkte und gewinnt ihre Vergleichsgruppe.

connect-Festnetztest 2026: Telekom und Deutsche Glasfaser überzeugen

Die Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen Crowdsourcing-Auswertung. Über 24 Wochen von Mitte April bis Ende September 2026 wurden insgesamt 1.039 Millionen Messungen an 3.108.073 Internetleitungen berücksichtigt.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Telekom: 953 Punkte, Note „überragend“, bundesweiter Testsieger.

Deutsche Glasfaser: 963 Punkte, Note „überragend“, regionaler Testsieger und höchste Gesamtpunktzahl.

Beide Anbieter erhalten bei der Zuverlässigkeit die Bestnote „überragend“.

Deutsche Glasfaser überzeugt besonders bei Verbreitung und Upload-Datenrate.

Die Telekom punktet laut connect insbesondere mit der breiten Verfügbarkeit hoher Datenraten. Während andere Anbieter teilweise höhere Geschwindigkeiten für kleinere Kundengruppen erreichen, profitieren bei der Telekom besonders viele Kunden von hohen Datenraten.

Deutsche Glasfaser gewinnt den regionalen Vergleich zum vierten Mal nach 2022, 2024 und 2025. Das Unternehmen betreibt in den drei deutschen Stadtstaaten kein aktives Netz und wird deshalb als Regionalanbieter bewertet.

Telekom setzt auf Glasfaser und Hybridanschlüsse

Parallel zum Testsieg verweist die Telekom auf ihren Netzausbau. Im September kamen 255.000 Glasfaseranschlüsse hinzu. Insgesamt sind damit 14,4 Millionen Haushalte und Betriebe mit Glasfasertarifen von bis zu 2.000 Mbit/s erreichbar.

Weitere 500.000 Hybridanschlüsse kombinieren Festnetz und Mobilfunk, um bei Bedarf zusätzliche Bandbreite bereitzustellen.

Für Verbraucher ist vor allem die Unterscheidung zwischen bundesweiten und regionalen Anbietern wichtig. Die höchste Punktzahl erreicht Deutsche Glasfaser, der bundesweite Testsieg geht dennoch an die Telekom. Welche Leistung tatsächlich am eigenen Anschluss ankommt, hängt weiterhin vom jeweiligen Standort ab.

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