Telekom und DE-CIX starten Partnerschaft für direkte Netzanbindung

Die Deutsche Telekom und DE-CIX erleichtern kleineren Internet- und Inhalteanbietern künftig den direkten Zugang zum Telekom-Netz.

Dafür haben beide Unternehmen eine Vertriebspartnerschaft vereinbart. DE-CIX nimmt entsprechende Konnektivitätsleistungen der Telekom in sein Portfolio auf. Anbieter können diese künftig über ihren bestehenden DE-CIX-Anschluss beziehen und mit weiteren Leistungen kombinieren.

Bisherige Möglichkeiten zur Anbindung bleiben bestehen. Die Telekom erhält durch die Kooperation vor allem einen zusätzlichen Vertriebsweg, während DE-CIX die Nachfrage seiner Kunden bündelt.

Telekom und DE-CIX bauen Verbindung in Frankfurt aus

Technisch soll die Partnerschaft durch zusätzliche Kapazitäten am Standort Frankfurt unterstützt werden. Geplant sind zweimal 400 Gigabit pro Sekunde, also insgesamt 800 Gbit/s zusätzliche Verbindungskapazität zwischen den beiden Unternehmen.

Die technische Umsetzung läuft laut Telekom bereits. Sobald sie abgeschlossen ist, soll das neue Angebot unter dem Namen „DirectROUTES Deutsche Telekom“ verfügbar sein. Einen konkreten Starttermin oder Preise nennen die Unternehmen bislang nicht.

Telekom-Peering bleibt ein interessantes Thema

Die Ankündigung passt auch zur Diskussion um das Peering der Telekom, also den direkten Datenaustausch zwischen verschiedenen Netzbetreibern. Erst kürzlich hatten wir über die Beilegung des Peering-Streits zwischen der Telekom und Cloudflare berichtet.

Beide Meldungen betreffen die direkte Zusammenschaltung von Netzen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Während es bei Cloudflare um einen konkreten Konflikt ging, schafft die Telekom mit DE-CIX nun einen zusätzlichen Vertriebsweg für entsprechende Netzanbindungen.

Für kleinere Anbieter könnte das interessant werden, weil sie ihren vorhandenen DE-CIX-Zugang nutzen können. Für Privatkunden ändert sich zunächst nichts unmittelbar.

Ob sich die neue Kooperation langfristig auch positiv auf die Datenübertragung zu Telekom-Anschlüssen auswirkt, ist offen. Die Unternehmen machen dazu keine konkreten Zusagen.

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