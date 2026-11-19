Die Shoppingplattform Temu und Mastercard bauen ihre Zusammenarbeit aus und planen neue Bezahlfunktionen sowie Finanzdienste für Händler.

Die beiden Unternehmen haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Mittelpunkt stehen einfachere Online-Zahlungen, ein besserer Schutz vor Betrug und zusätzliche Möglichkeiten für Händler, die ihre Produkte über Temu verkaufen.

Konkrete Einführungstermine nennt die Mitteilung vom 18. November 2026 allerdings nicht. Zunächst sollen verschiedene Lösungen geprüft werden.

Temu plant Mastercard Click to Pay und KI-Zahlungen

Eine der geplanten Neuerungen ist Mastercard Click to Pay. Damit sollen Kunden online bezahlen können, ohne bei jedem Einkauf ihre Kartendaten erneut eingeben zu müssen.

Außerdem wollen die Unternehmen daran arbeiten, Betrugsfälle und fälschlicherweise abgelehnte Transaktionen zu reduzieren. Auch das sogenannte Agentic Commerce steht auf der Agenda. Dabei geht es um Einkaufsvorgänge, die durch KI-Agenten unterstützt werden. Als mögliche technische Grundlage wird Mastercard Agent Pay genannt.

Ganz neu ist die Zusammenarbeit nicht. Temu nutzt bereits die Tokenisierung von Mastercard. Dabei werden gespeicherte Kartennummern durch eindeutige digitale Token ersetzt, um Zahlungsinformationen besser zu schützen und wiederkehrende Einkäufe zu vereinfachen.

Auch lokale Händler sollen profitieren

Temu ist nach eigenen Angaben in mehr als 90 Märkten aktiv. Das Programm für lokale Verkäufer umfasst inzwischen mehr als 35 Märkte, darunter die USA und verschiedene europäische Länder.

Für diese Händler prüfen Temu und Mastercard zusätzliche Finanzlösungen. Dazu gehören effizientere Zahlungsabwicklungen, Finanzierungsmöglichkeiten und Werkzeuge zur Verwaltung des Betriebskapitals.

Gerade für kleinere Unternehmen könnten solche Angebote interessant sein. Welche konkreten Leistungen daraus entstehen und zu welchen Konditionen sie angeboten werden, bleibt allerdings offen.

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