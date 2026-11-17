Die EU-Kommission wirft Temu vorläufig Verstöße gegen den Digital Services Act vor, weil die Plattform illegale Produkte nicht ausreichend bekämpft.

Nach Einschätzung der Behörde reichen die bisherigen Maßnahmen des Online-Marktplatzes nicht aus, um den Verkauf unsicherer oder illegaler Waren wirksam einzudämmen. Besonders bei Produktkontrollen, der Moderation von Angeboten und Sanktionen gegen Händler sieht die Kommission erhebliche Schwächen.

Temu kontrolliert Produkte laut EU nur unzureichend

Die Untersuchung zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild der Sicherheitskontrollen. Temu verlangt demnach nur für einen sehr kleinen Teil seiner Produkte entsprechende Prüfberichte. Selbst wenn diese vorliegen müssen, werden sie häufig nicht kontrolliert.

Auch bei besonders sensiblen Kategorien wie Spielzeug, Elektronik und Kosmetik sieht die EU Probleme. Diese werden bei physischen Kontrollen nicht ausreichend priorisiert. Zudem habe Temu Ergebnisse von Stichproben häufig nicht konsequent verfolgt.

Weitere Kritikpunkte betreffen die Moderation und den Umgang mit auffälligen Händlern:

Die Moderation prüft hauptsächlich Angebotsinformationen und Plattformregeln statt die tatsächliche Produktsicherheit.

Die Zahl menschlicher Moderatoren ist nicht entsprechend der wachsenden Angebotsmenge gestiegen.

Sanktionen treffen einzelne Shops statt die dahinterstehenden Händler, die über andere Shops weiterverkaufen können.

Besonders bemerkenswert: Laut Kommission können Händler zahlreiche schwere Verstöße begehen, bevor Temu überhaupt einen ihrer Shops sperrt.

Nach 200 Millionen Euro droht Temu weitere Strafe

Bereits im Mai verhängte die EU eine Geldbuße von 200 Millionen Euro gegen Temu wegen einer unzureichenden Risikobewertung. Im Oktober 2026 genehmigte die Kommission einen Maßnahmenplan zur Behebung dieses Verstoßes.

Die neuen vorläufigen Feststellungen betreffen dagegen die Pflicht zur konkreten Risikominderung nach Artikel 35 des Digital Services Act.

Temu kann nun Stellung nehmen und die Ermittlungsunterlagen einsehen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht eine weitere Geldstrafe von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die EU kann außerdem konkrete Abhilfemaßnahmen verlangen.

Das Verfahren läuft bereits seit Oktober 2024. Neben illegalen Produkten untersucht die Kommission auch das möglicherweise süchtig machende Plattformdesign, Empfehlungssysteme und den Datenzugang für Forscher.

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