Tesla-App startet für iPad, Foldables und Android-Tablets

Tesla verteilt eine überarbeitete Version seiner App, die erstmals gezielt für Tablets und faltbare Smartphones optimiert wurde.

Die neue Oberfläche richtet sich an Nutzer von iPads, Android-Tablets und Foldables. Auch das von Tesla als iPhone Duo bezeichnete Gerät wird in der Ankündigung ausdrücklich erwähnt. Alex Guichet, der bei Tesla im Bereich Human Interface arbeitet, hat die Neuerungen auf X vorgestellt.

Tesla-App erhält angepasste Oberfläche für große Displays

Für die neue Version haben die Designer zahlreiche Ansichten innerhalb der Tesla-App überarbeitet. Statt die bisherige Smartphone-Oberfläche lediglich auf größere Displays zu strecken, sollen die verfügbaren Bildschirmflächen besser ausgenutzt werden.

Laut Guichet war dafür eine monatelange Zusammenarbeit verschiedener Design- und Entwicklungsteams notwendig. Die Anwendung sei deutlich umfangreicher, als viele Nutzer vermuten würden. Entsprechend aufwendig sei die Anpassung der einzelnen Ansichten gewesen.

Die Arbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Tesla plant bereits weitere Verbesserungen und Anpassungen der Benutzeroberfläche in kommenden Versionen. Welche konkreten Funktionen dabei zusätzlich überarbeitet werden, wurde nicht genannt.

Die Verteilung erfolgt schrittweise

Das Update wird bereits ausgerollt, erreicht aber nicht alle Nutzer gleichzeitig. Nach Angaben von Guichet kann es noch ein bis zwei Wochen dauern, bis die neue Oberfläche überall verfügbar ist.

Tesla möchte während dieser Phase sicherstellen, dass die verschiedenen Ansichten auf den unterstützten Geräten korrekt funktionieren. Einen festen Termin für die vollständige Freigabe nennt das Unternehmen bislang nicht.

Gerade bei Tablets und Foldables ist eine eigenständig angepasste Oberfläche sinnvoll. Der zusätzliche Platz ermöglicht eine übersichtlichere Darstellung, statt lediglich größere Schaltflächen und mehr Leerraum zu bieten. Für Tesla-Nutzer mit entsprechenden Geräten dürfte die App dadurch im Alltag angenehmer zu bedienen sein.

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