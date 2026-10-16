Tesla hat jetzt eine neue Designsprache

Das Design von Tesla hat sich in den letzten Jahren verändert, die Ära von „S3XY“ (Model S, Model 3, Model X und Model Y) ist vorbei. Das neue Design von Tesla orientiert sich eher an einem SR-71 oder F-35, wie man diese Woche verraten hat.

Der Cybertruck war ein erster Anfang, das Cybercab der nächste Schritt und der neue Roadster geht diesen Weg weiter. Das Vorbild von Tesla sind Kampfjets und die Raumfahrt, so will man sich in Zukunft optisch von der Konkurrenz abheben.

Beim aktuellen Model Y sieht man diese Designsprache auch schon teilweise und ich könnte mir gut vorstellen, dass für das Model 3 und Model Y vielleicht bald mal wieder ein Facelift kommt, was sich dann noch mehr am neuen Design orientiert.

Tesla arbeitet ja angeblich auch wieder an einem günstigeren Modell, einem eher kompakten SUV unter dem Model Y, der auch in Deutschland vom Band rollen könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Modell eher wie ein Cybercab als SUV und weniger wie ein Model Y aussieht. Aber das Design passt nicht immer.

Beim Cybertruck finde ich es komplett daneben, beim Cybercab hingegen sehr gut. Der Roadster erinnert mich stark an einen Lamborghini, aber das passt hier auch.

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