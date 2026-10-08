Tesla „Assisted Driving“ statt „FSD Supervised“ in Deutschland

Tesla will seine Elektroautos nicht mehr mit technischem Fortschritt pushen, der Fokus hat sich gewandelt, Elon Musk setzt jetzt auf autonomes Fahren. Wobei es nicht „autonom“ ist, aber das FSD-Paket soll dies eines Tages laut Tesla können.

Ob das mit der aktuellen Hardware und den Sensoren funktioniert, das ist wieder ein anderes Thema, aber die Bezeichnung „Full Self-Driving Supervised“, mit der man den aktuellen Stand vermarktet, wird es wohl nicht in Deutschland geben.

Marketing von Tesla ist irreführend

Wie Bundesverkehrsminister Steffen Bilger mitgeteilt hat, wäre dieser Begriff bei uns „irreführend“, weil es dem Käufer etwas vorgaukelt, was so nicht existiert. Das sagen Kritiker schon immer, daher wird es wohl einen neuen Namen bei uns geben.

Tesla habe laut BMV angeboten, dass man das System in „Tesla Assisted Driving“ in Deutschland umbenennt. Und Bilger setzt sich laut BMV derzeit „für eine zeitnahe Genehmigung“ in Europa ein. Doch die Kritik an der Lösung von Tesla ist auch da.

Deutschland habe „seine Bereitschaft signalisiert, diesen Ansatz im europäischen Verfahren konstruktiv zu begleiten“, so das BMV, und akzeptiert, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit geringfügig (zehn Prozent) überschritten werden darf.

Tesla nicht für Unfälle verantwortlich

Eins bleibt, denn die „Verantwortung für die Fahrzeugführung bleibt grundsätzlich bei der fahrzeugführenden Person“ und nicht bei Tesla. Wer also einen Unfall mit „Tesla Assisted Driving“ begeht, der kann sich später nicht bei Tesla beschweren.

Der Stand des aktuellen Autopiloten von Tesla ist in Deutschland, um es mal etwas freundlich auszudrücken, bescheiden. Daher pusht man natürlich darauf, dass FSD, oder AD, wie es bei uns bald abgekürzt wird, zeitnah nach Deutschland kommt.

Wer das Paket (Potenzial für Voll-Selbstständiges Fahren, so nennt es sich derzeit noch im Konfigurator) nutzen möchte, der zahlt 99 Euro im Monat, denn es gibt nur noch ein Abo und keinen Einmalkauf mehr. Dieser Preis könnte bald ansteigen.

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