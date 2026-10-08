Porsche: „Der 911er wird niemals elektrisch“
Porsche hat eine neue Strategie, bei der man weniger Autos verkaufen möchte, sich mehr auf Verbrenner fokussiert und gleichzeitig mehr Geld damit verdienen will. Es kommen neue Elektroautos, aber Porsche hat deutlich Tempo herausgenommen.
Ein Modell wird aber „niemals elektrisch“, so Michael Leiters im Rahmen der neuen Strategie, die diese Woche vorgestellt wurde, der 911er. Die Frage, ob der 911er eine Zukunft als Elektroauto hat, war in der Vergangenheit schon häufig ein Thema.
Und Leiters ist nicht der erste Porsche-Chef, der betont, dass der 911er nicht als Elektroauto vorgesehen ist, wobei die VW-Marke angeblich mal ein internes Projekt in Planung hatte. Aktuell liegt der „elektrische“ Fokus auf einem Hybrid-Antrieb.
Porsche: Sag niemals nie
Ein „niemals“ ist eine gewagte Aussage, denn wer weiß, was in 10 Jahren ist, wenn der klassische Verbrenner in Europa ausgedient haben dürfte. Wird man den 911er dann wirklich einstellen und wird Porsche das Feld echt den Chinesen überlassen?
Das wäre jedenfalls eine ziemlich dumme Entscheidung, daher glaube ich nicht, dass diese Aussage „für immer“ in Stein gemeißelt ist. In diesem Jahrzehnt? Ja, da kommt kein elektrischer 911er. Vor 2035? Vielleicht auch nicht. Und vor 2040?
Sollte Porsche keinen Plan haben, wie man die Ikone mit in die Zukunft nimmt, dann wird es vielleicht auch vor 2040 keinen elektrischen 911er geben. Dann stellt sich aber vielleicht auch die Frage, ob es noch Porsche gibt. Vielleicht kassiert man die Sportwagen auch ein, immerhin verdient Porsche sowieso mehr Geld mit SUVs.
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Flip Flop. Immer diese absoluten Aussagen…
2040 ist der jetzige Porsche Chef schon längst in Rente oder unter der Erde, von daher ist niemals eh Quatsch.
Der Sechszylinder-Boxermotor ist das unverzichtbare Herzstück der 911-Identität. Wer dieses puristische Konzept nicht schätzt, findet in der E-Mobilität reichlich andere Optionen.
Deshalb habe ich mich von meinem 911er Carrera S (997.2) auch getrennt (vorher Cayman S (981) ) und fahre nun glücklich einen Xpeng P7 Performance und bald einen MG Cyberster Xpower.
Elektrisch macht einfach so viel mehr Spaß. Und natürlich bin ich mir der Unterschiede der BEV zum 911er bewusst.
Ich hatte es super gefunden, wenn Sie einen elektrischen 911er bauen würden. In der Identischen Form :)
Luftkühlung anyone?
Porsche ist so cooked….
Die schnallen es wirklich nicht mehr. Lege die wirklich alle ihre Hoffnungen auf Fritze und den kleinen Franzosen?
Die Antwort ist: Ja!
Und ich glaube die Antwort ist auch für die gesamte restliche deutsche Autoindustrie: Ja. Die kapieren nix mehr.
Aber: der Markt wird es regeln. Marken, die sich der Richtung in die es läuft nicht anpassen oder nicht zumindest genug Substanz haben, dies hinterher zu korrigieren, werden verschwinden. Oder wir werden als Steuerzahler wieder zur Kasse gebeten.
Porsche: Ja
Die gesamte deutsche Autoindustrie ist natürlich wieder Unsinn. Man kann ja argumentieren das einen die Modelle nicht gefallen oder technisch einzelne Punkten noch nicht auf top Niveau sind, aber das die gesamte deutsche Autoindustrie nix kapiert und nur auf Verbrenner setzt ist halt Unsinn.