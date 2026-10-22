Tesla will neues Elektroauto noch 2026 an Kunden liefern

Es gibt eine Wette von Marques Brownlee, die bei Tesla-Anhängern immer wieder ein Thema ist. Er hat behauptet, dass Tesla das Cybercab, also das erste Robotaxi ohne Lenkrad und Strompedal, nicht mehr 2026 an Kunden verkaufen wird.

Konkret geht es darum, dass man als ganz normaler Kunde die Webseite von Tesla besucht, 30.000 Dollar für das Auto bezahlt und es noch in diesem Jahr vor der Haustür steht. Laut Lars Moravy von Tesla sei dies aber durchaus noch geplant.

Falls es Tesla in den nächsten zwei Monaten schafft, dann wird sich MKBHD die Haare abrasieren, so die Wette. Ich glaube aber nicht, dass er sich Sorgen machen muss und Silvester mit seinen Haaren feiern wird, diese Aussage kann man ähnlich ernst nehmen, wie 2024 die Aussage, dass 2025 der neue Roadster erhältlich ist.

Tesla feuert immer mal wieder Nebelkerzen ab, um in den Schlagzeilen zu sein und Investoren und Fans zu begeistern. Die Zahlen sind flach, der Gewinn ist sogar ein bisschen eingebrochen und dann feiert man eben die autonome Zukunft bei Tesla.

Tesla widerspricht sich selbst

In den Geschäftszahlen widersprach sich Tesla übrigens auch selbst, denn „FSD Unsupervised“ soll erst „Mitte 2027“ kommen, das wäre für das Cybercab jedoch entscheidend. Sonst würde man sich ein Auto kaufen, was man nicht nutzen kann.

Fliegende Autos mit Technik aus der Raumfahrt, selbstfahrende Autos, am Ende sind das alles Visionen und keine Realität. Ich finde es aber interessant, dass nach all den Jahren immer noch genug Menschen da sind, die das Tesla alles abkaufen.

Ich will hier nicht der Technik-Pessimist sein, aber selbst der letzte Tesla-Fan sollte mittlerweile verstanden haben, dass Zeiträume von Tesla maximal eine ganz grobe Angabe sind. Produkte kommen, wenn sie fertig sind. Ich glaube MKBHD wird sich ganz entspannt zurücklehnen können, da wird kein einziges Cybercab ausgeliefert.

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