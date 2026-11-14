Smart Home

Tineco CARPET ONE Spot DualHeat startet für 249 Euro

René Hesse
Von

Der Hersteller Tineco bringt mit dem CARPET ONE Spot DualHeat einen neuen Teppich- und Polsterreiniger für 249 Euro auf den Markt.

Das kompakte Gerät kombiniert die Fleckenentfernung mit heißem Wasser oder Dampf und einer anschließenden Warmlufttrocknung. Damit sollen sich unter anderem Teppiche, Sofas, Matratzen und Autositze reinigen lassen, ohne dass die behandelten Stellen anschließend lange feucht bleiben.

Tineco CARPET ONE Spot DualHeat mit vier Reinigungsmodi

Die DualHeat-Technologie arbeitet wahlweise mit 70 Grad heißem Wasser oder 100 Grad heißem Dampf. Insgesamt stehen vier Reinigungsmodi zur Verfügung, die sich nach Verschmutzung und Material auswählen lassen.

Die vier Reinigungsprogramme im Überblick:

  • Cool Clean: Wasser mit Raumtemperatur für frische Flecken und empfindliche Textilien.
  • Warm Clean: Heißwasser für Fett und hartnäckigen Schmutz.
  • Steam Clean: Dampfreinigung für stärkere Verschmutzungen.
  • Boost Steam: Konzentrierter Dampf gegen besonders starke Fettverschmutzungen.

Das gelöste Schmutzwasser wird mit einer Saugleistung von 17 kPa aufgenommen. Für die anschließende Trocknung nutzt Tineco die sogenannte FlipDry-Technologie. Eine ausklappbare Platte führt 70 Grad warme Luft in das Gewebe.

Im Modus Max Dry soll eine gereinigte Stelle laut internen Labordaten bereits nach rund drei Minuten trocken sein. Für empfindlichere Materialien gibt es mit Soft Dry eine schonendere Alternative.

Der Reiniger wiegt fünf Kilogramm und besitzt einen kombinierten Wassertank mit 1,2 Litern Frischwasser- und 0,9 Litern Schmutzwasserkapazität. Hinzu kommen ein 3,5 Meter langes Netzkabel, ein 1,5 Meter langer Schlauch und eine Funktion zur Schlauch-Selbstreinigung.

Zum Lieferumfang gehören verschiedene Bürsten, ein Abzieheraufsatz sowie Reinigungs- und Vorbehandlungsmittel. Der CARPET ONE Spot DualHeat ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 249 Euro erhältlich.

Interessant ist vor allem die integrierte Trocknung, die bei klassischen Waschsaugern häufig fehlt. Ob die versprochenen drei Minuten auch bei unterschiedlichen Polstern und Teppichen erreicht werden, dürfte allerdings stark vom Material und der Feuchtigkeit abhängen.

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