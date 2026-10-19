Trade Republic erhält Zulassung für eigenen Lebensversicherer

Die Digitalbank Trade Republic hat offenbar die Zulassung für einen eigenen Lebensversicherer in Liechtenstein erhalten.

Damit bereitet sich das Unternehmen auf den Wettbewerb um das für 2027 geplante staatlich geförderte Altersvorsorgedepot vor. Wie der „Versicherungsmonitor“ berichtet, wurden für die neue Gesellschaft bereits erfahrene Branchenmanager in den Vorstand und Verwaltungsrat berufen.

Trade Republic setzt bei der Altersvorsorge auf niedrige Kosten

Trade Republic hatte kürzlich eine Warteliste für sein geplantes Altersvorsorgedepot eröffnet. Das Unternehmen will dabei vor allem mit niedrigen Gebühren punkten und sich von klassischen Vorsorgeprodukten abheben.

Für das neue Angebot sind folgende Konditionen vorgesehen:

Dauerhaft kostenlose Depotführung

Monatliche Erstattung der laufenden Fondskosten (TER) ausgewählter ETFs

ETF-Angebote von Partnern wie BlackRock, Vanguard und DWS

Die TER bezeichnet die laufenden Kosten eines Fonds, die normalerweise direkt dessen Wertentwicklung belasten. Eine vollständige Erstattung würde die Kosten für Anleger entsprechend reduzieren. Allerdings soll dies nur für ausgewählte ETFs gelten.

Trade-Republic-Gründer Christian Hecker hatte etablierte Anbieter zuletzt deutlich kritisiert und ihnen zu hohe Kosten bei der privaten Altersvorsorge vorgeworfen. Mit dem geplanten Angebot will die Digitalbank nun selbst um Kunden und staatliche Fördermittel konkurrieren.

Eigener Versicherer erweitert die Möglichkeiten

Die Zulassung in Liechtenstein schafft eine regulatorische Grundlage für eigene Versicherungsgeschäfte. Welche konkreten Versicherungsprodukte Trade Republic anbieten wird und welche Rolle die neue Gesellschaft beim Altersvorsorgedepot übernimmt, geht aus den bisherigen Informationen allerdings nicht hervor.

Für Verbraucher könnte der zunehmende Wettbewerb interessant werden. Gerade bei langfristigen Sparverträgen wirken sich laufende Gebühren über Jahrzehnte erheblich auf das angesparte Vermögen aus. Trade Republic setzt damit an einem Punkt an, an dem klassische Vorsorgeprodukte häufig in der Kritik stehen.

Ein kostenloses Depot allein macht noch keine gute Altersvorsorge. Wenn der Wettbewerb aber dafür sorgt, dass Gebühren transparenter werden und dauerhaft sinken, wäre das für Sparer durchaus ein Fortschritt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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