Trade Republic: Altersvorsorgedepot ohne Depot- und ETF-Kosten

Der Neobroker Trade Republic kündigt ein kostenloses Altersvorsorgedepot mit staatlicher Förderung und gebührenfreien ETFs an.

Das Angebot soll ohne laufende Depotgebühren auskommen. Auch die Ausführung regelmäßiger Sparpläne ist kostenlos. Zusätzlich will Trade Republic mehrere Dutzend beliebte ETFs von BlackRock, DWS und Vanguard dauerhaft ohne Produktkosten anbieten.

Trade Republic: Staatliche Förderung und kostenlose ETF-Sparpläne

Mit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer künftig staatlich gefördert am Kapitalmarkt investieren. Während der Ansparphase sollen Erträge steuerfrei bleiben. Einzahlungen können zudem steuerlich geltend gemacht werden. Die konkrete Förderung hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab.

Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:

Bis zu 540 Euro staatliche Förderung jährlich

Zusätzlich bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind

Einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro

Keine Depotgebühren und kostenlose Sparplanausführungen

Ausgewählte ETFs dauerhaft ohne Produktkosten

Mit dem Verzicht auf Produktkosten geht Trade Republic über die kostenlose Depotführung hinaus. Gerade bei langfristigen Sparplänen können sich auch geringe laufende ETF-Gebühren über Jahrzehnte bemerkbar machen.

Allerdings bedeutet ein kostenloses Depot nicht, dass die Altersvorsorge insgesamt ohne Risiken oder steuerliche Belastungen auskommt. Kapitalmarktanlagen können an Wert verlieren. Zudem ist zwischen der steuerbegünstigten Ansparphase und der späteren Besteuerung der Rentenauszahlungen zu unterscheiden.

Trade Republic begleitet die Ankündigung mit seiner bislang größten Werbekampagne. Im Mittelpunkt stehen echte Kunden, die bereits regelmäßig investieren. Einen konkreten Starttermin für das neue Depot nennt das Unternehmen nicht.

Für den Markt ist die Ankündigung durchaus interessant. Wenn ein großer Neobroker die staatlich geförderte Altersvorsorge ohne Depot-, Sparplan- und ausgewählte Produktgebühren anbietet, geraten kostenpflichtige Konkurrenzangebote stärker unter Rechtfertigungsdruck. Davon könnten langfristig auch Sparer profitieren, die ihr Depot bei einem anderen Anbieter führen.

Zu Trade Republic →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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