United Internet wächst, doch bei 1&1 gehen Kunden verloren

Der Internetkonzern United Internet hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert, während 1&1 Verträge verlor.

Insgesamt wuchs die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 770.000 auf 30,49 Millionen. Das Wachstum stammt vor allem von IONOS mit 690.000 zusätzlichen Verträgen und Mail & Media mit einem Plus von 300.000. Bei 1&1 ging die Vertragszahl dagegen um 220.000 zurück.

United Internet: Neue Tarifstrategie belastet 1&1

Hintergrund ist eine Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios im April. 1&1 stellte die Vermarktung besonders günstiger Tarife ein und reduzierte bei leistungsstarken Angeboten das enthaltene Datenvolumen.

Im zweiten Quartal gingen dadurch rund 150.000 Mobilfunkverträge verloren, im dritten Quartal weitere 90.000. Die Zahl der Breitbandanschlüsse stieg im Berichtszeitraum um 20.000.

Die wichtigsten Geschäftszahlen im Überblick:

Umsatz: 4,638 Milliarden Euro, plus 3,0 Prozent

Operatives EBITDA: 1,063 Milliarden Euro, plus 10,0 Prozent

Operatives EBIT: 555,7 Millionen Euro, plus 25,4 Prozent

Operatives Ergebnis je Aktie: 1,26 Euro statt 0,75 Euro

Die Ergebniszahlen sind um einmalige Transformations- und Restrukturierungskosten von 61,3 Millionen Euro bereinigt. Diese fielen bei 1&1 Versatel und IONOS an. Einschließlich dieser Kosten lag das operative Ergebnis je Aktie bei 1,04 Euro. Zum EBIT-Anstieg trugen neben dem höheren EBITDA auch geringere Abschreibungen bei.

Prognose für 2026 bleibt unverändert

United Internet erwartet weiterhin einen Jahresumsatz von rund 6,25 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von etwa 1,45 Milliarden Euro. Die Investitionsausgaben (Cash-Capex) sollen zwischen 600 und 650 Millionen Euro liegen. In den ersten neun Monaten betrugen sie 453,8 Millionen Euro.

Die Zahlen verdeutlichen eine interessante Entwicklung: Während IONOS und Mail & Media zusätzliche Verträge gewinnen, nimmt 1&1 bewusst Verluste im Discountgeschäft in Kauf. Der Konzern wächst damit insgesamt, obwohl seine Mobilfunksparte bei den Vertragszahlen unter Druck steht.

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