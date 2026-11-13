Volkswagen geht den „Entwicklungsprozess“ anders an

Als der VW ID.3 startete, da war die Kritik groß, sehr groß. Die Software war nicht gut und vor allem nicht ausgereift, es wurde zu viel auf Toucheingaben gesetzt und das Feedback vieler Kunden war negativ, wie Volkswagen auf einem Event der Automobilwoche diese Woche betont hat. Damals standen Kunden nicht im Fokus.

Wieder mehr Autos für Kunden

Doch „früher wurden Autos häufig für den Vorstand gemacht“, so Kai Grünitz, das hat sich geändert. Im Entwicklungsprozess von Volkswagen steht jetzt wieder der Kunde im Fokus und dessen Feedback ist wieder wichtiger. Die Kunden wollten wieder mehr echte Tasten, daher findet man diese in den neuen Modellen von VW.

Intern nennt man das „Meaningful Technology“, es geht dabei also nicht mehr nur darum, dass man neue und moderne Technik verbaut, es geht jetzt darum, wie man sie verbaut und wo der Nutzen für den Fahrer liegt. Das bedeutet auch, dass man vielleicht nicht mehr jeden Trend mitmacht und mutiger bei einer eigenen Linie ist.

Es ist auch sehr viel Marketing

Finde ich gut, aber man vermarktet diesen Fehler auch echt gut bei VW, denn das mit den Kundenwünschen ist so eine Sache. Die wünschen sich auch günstigere Autos oder Dinge wie 800 Volt in einer Preisklasse des VW ID Tiguan. Unternehmen kommen oft nur dann mit Kundenwünschen, wenn es gut zum Marketing passt.

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