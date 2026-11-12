VW ID Tiguan: Volkswagen meldet wichtigen Meilenstein

Der VW ID.4 kam gut an, aber mit Blick auf das Vorbild, das Tesla Model Y, war in den letzten Jahren immer noch viel Luft nach oben. Volkswagen hat sich also viele Kritikpunkte angeschaut, nachgebessert und startet jetzt komplett neu durch.

Aus dem VW ID.4 wird 2027 der VW ID Tiguan und im Zuge dessen streicht man auch den VW ID.5, den Coupé-Ableger. Dieser kommt zwar bei anderen Marken wie Audi gut an und bei Cupra gibt es nur diese Version, bei VW aber eher weniger.

Heute ist die Produktion des VW ID Tiguan offiziell angelaufen, der SUV rollt zum Start zunächst im Werk in Emden vom Band. Konkrete Zahlen nannte der Konzern heute nicht, aber man spricht von „tausend Vorbestellungen“ und ist zufrieden.

Der Verbrenner bleibt also in Wolfsburg, die vollelektrische Version des Tiguan allerdings nicht. Laut Volkswagen wird der VW ID Tiguan ab Anfang 2027 bei den ersten Händlern stehen und kurz danach sollen auch Kunden versorgt werden.

VW ID Tiguan R dürfte 2027 folgen

Mit dem VW ID Tiguan startet also eines der wichtigsten Elektroautos für die Marke und das ist meiner Meinung nach durchaus gut gelungen, aber die neue Optik und der neue Name verschleiern, dass sich bei der Technik etwas zu wenig getan hat.

MEB+ ist im Vergleich zu MEB kein großer Sprung und für Märkte wie China reicht das auch nicht mehr aus, dort gibt es vergleichbare Modelle mit Dingen wie 800 Volt für weniger Geld. Bei uns wird der VW ID Tiguan aber sicher gut ankommen.

Wem das aber noch nicht reicht, der bekommt 2027 eine neue Top-Version mit mehr Reichweite und ein VW ID Tiguan R deutet sich ebenfalls an, denn GTX gibt es als Branding nicht mehr, VW setzt voll auf GTI, aber eben nur mit einem Motor.

Volkswagen R soll ebenfalls elektrisch werden, hat bisher aber noch kein einziges Modell im Lineup. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der VW ID Tiguan R den Anfang machen wird und weitere Modelle folgen.

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